Today with Chef Rocky – Sweet Potato Hash with Roasted Tomatillo

SWEET POTATO HASH WITH ROASTED TOMATILLO
INGREDIENTS:
1 EA SWEET POTATO; LARGE
4-6 EA TOMATILLO; FRESH
1 EA RED ONION
2 EA GARLIC CLOVE; WHOLE/PEELED
3 TBSP OLIVE OIL
1 TSP SALT SMOKED SPANISH PAPRIKA
1/2 LB BACON
6 EA EGGS
1/4 CUP CILANTRO; LEAVES
1/4 CUP QUESO FRESCO
TT SALT HIMALAYAN PINK SALT/TELLICHERRY PEPPERCORN
PROCEDURE:
- PREHEAT OVEN TO 450F.
- DICE POTATO INTO SMALL DICE.
- PEEL TOMATILLOS, ONION, AND GARLIC CLOVES.
- TOSS POTATO IN OIL AND SEASONING. PLACE ON SHEET PAN.
- TOSS TOMATILLOS, ONION, AND GARLIC CLOVES IN OIL AND SEASONING. PLACE ON OTHER SIDE OF SHEET PAN.
- ROAST AT 450F FOR APPROX. 20 MIN. (OR UNTIL ROASTED; YOU WANT SOME CHARRING).
- WHILE ROASTING, RENDER BACON IN SAUTE PAN.
- REMOVE BACON TO PAPER-TOWEL LINED PLATE.
- ONCE ROASTED, TRANSFER POTATOES TO BACON FAT IN SAUTE PAN AND CONTINUE TO SAUTE.
- BLEND TOMATILLO, ONION, AND GARLIC IN BLENDER.
- ONCE SMOOTH, POUR BLENDER INTO FORK-TENDER POTATOES.
- BRING TO A SIMMER WHILE YOU FRY AN EGG OR TWO.
- PLATE.
- TOP WITH FRIED EGG AND BACON!