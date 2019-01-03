Today with Chef Rocky – Overnight Oats

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INGREDIENTS:

  • 1/3 CUP ROLLED OATS; “OLD-FASHIONED”
  • 1/4 CUP WHOLE MILK 
  • 1/4 CUP PLAIN YOGURT
  • 1 TBSP HONEY
  • PINCH SALT PINK HIMALAYAN SALT

PROCEDURE:

1. COMBINE OATS, MILK, YOGURT, HONEY, SALT IN A MASON JAR (WITH LID).
2. REFRIGERATE OVERNIGHT.
3. IN THE MORNING, ADD VARIATION AND ENJOY!

VARIATIONS:

COCONUT LIME:
I TBSP COCONUT; SHREDDED
1 EA LIME; ZEST/JUICE

PB&J:
1 TBSP PEANUT BUTTER; OR OTHER NUT BUTTER
1 TBSP JELLY; FLAVOR SHOULD BE GRAPE

CHOCOLATE & CHILE:
1/2 TSP COCOA POWDER
1 TBSP DARK CHOCOLATE; SHAVED
PINCH CAYENNE PEPPER; GROUND

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