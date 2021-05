AMARILLO, Texas (KAMR/KCIT) –Codigo 1530 has a unique story and a line of different tequilas.

Rich and Dana are using it to create two great drinks, those recipes are posted below.

For more information on Codigo 1530 click here.

Strait Paloma

1.5oz Codigo 1530 Rosa

.5oz Lime Juice

1oz Grapefruit Juice

6oz Grapefruit Soda

Margarita

2oz Codigo 1530 Rosa

1oz Lime Juice

.5oz Agave