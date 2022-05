AMARILLO, Texas (KAMR/KCIT) — What is Cinco de Mayo without a margarita? This one is made with CaliRosa Tequila.

Check out the recipe below.

Mango Jalapeno Margarita to Celebrate Cinco de Mayo featuring CaliRosa Tequila

2.5OZ Calirosa Rosa Blanco

.5 OZ Gran Marnier

1 OZ Mango Puree

.5 OZ Fresh Lime Juice

.25 Agave Syrup

2 Slices Fresh Jalapeno

Add ingredients in shaker tin, shake vigorously and strain into a ice filled rocks glass with Tajin Rim.