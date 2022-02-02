Braxton Burd, Randall, Southern Nazarene
Sebastian De La Espriella, Bushland, Fort Hays State
Jillian Howell, Bushland softball, Louisiana State University Alexandria
Jason Quintanilla, River Road, Southern Nazarene
Elliot Brown, River Road, Hardin-Simmons
Tate Upchurch, River Road, Southern Nazarene
Sean Wright, Shamrock, Sul Ross St University
Justin Moon, Shamrock, Sul Ross St University
Wes Putnam, Shamrock, Sul Ross St University
Bradyen Boggs-Rushing, Dumas, Hardin-Simmons
Chris Atkins, Caprock, Bethany College
Brayden Klafka, Spearman, West Texas A&M
Jayden Slater, Boys Ranch, Lamar University
Erik Gray, Amarillo High, Texas Tech
Zack McCown, Amarillo High, Texas Tech