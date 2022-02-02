Braxton Burd, Randall, Southern Nazarene 

Sebastian De La Espriella, Bushland, Fort Hays State

Jillian Howell, Bushland softball, Louisiana State University Alexandria 

Jason Quintanilla, River Road, Southern Nazarene

Elliot Brown, River Road, Hardin-Simmons 

Tate Upchurch, River Road, Southern Nazarene 

Sean Wright, Shamrock, Sul Ross St University 

Justin Moon, Shamrock, Sul Ross St University 

Wes Putnam, Shamrock, Sul Ross St University 

Bradyen Boggs-Rushing, Dumas, Hardin-Simmons

Chris Atkins, Caprock, Bethany College

Brayden Klafka, Spearman, West Texas A&M

Jayden Slater, Boys Ranch, Lamar University 

Erik Gray, Amarillo High, Texas Tech

Zack McCown, Amarillo High, Texas Tech 